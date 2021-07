Dorpsonderwijzer Pedro Castillo (51) uitgeroepen tot president van Peru

Britse personeels­cri­sis door ‘pingdemic’: werknemers massaal in thuisqua­ran­tai­ne

19 juli Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben alarm geslagen over personeelstekorten nu steeds meer medewerkers anderhalve week in thuisquarantaine moeten. Britse media spreken over een ‘pingdemic’, waarmee ze verwijzen naar de quarantaine-oproep die mensen krijgen via de officiële gezondheidsapp als ze in beeld zijn gekomen als contact van een besmet persoon.