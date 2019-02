‘Dossiers over misbruik in kerk vernietigd of nooit opgesteld’

Dossiers over priesters van de katholieke kerk die kinderen misbruikten, zijn vernietigd of zelfs nooit opgesteld. Dat zei kardinaal Reinhard Marx tijdens de top in het Vaticaan. Bijna tweehonderd bisschoppen en kardinalen zijn sinds donderdag bijeen en praten over het bestrijden van seksueel misbruik door geestelijken.

,,De dossiers die deze verschrikkelijke daden hadden kunnen documenteren of de verantwoordelijken konden benoemen, werden vernietigd of niet eens gemaakt’', zegt Marx in het Vaticaan. ,,In plaats van de daders werd de slachtoffers het stilzwijgen opgelegd’', zegt Marx. ,,De vastgelegde procedures voor de vervolging van misdrijven zijn opzettelijk niet nageleefd, maar aan de kant geschoven.’'

De Rooms-Katholieke Kerk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door misbruikschandalen.

Drie dagen

Paus Franciscus neemt ruim drie dagen de tijd om 190 bisschoppen, kardinalen en religieuzen ervan te overtuigen dat ook zij medeverantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van misbruik van minderjarigen door geestelijken. Als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie neemt Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, deel aan de kerktop.



Paus Franciscus heeft Federico Lombardi gevraagd de conferentie in goede banen te leiden. De 71-jarige Lombardi zei dat bisschoppen van landen die protocollen hebben opgesteld om misbruik tegen te gaan, hun kennis en ervaringen zullen delen met vertegenwoordigers van landen die nog niet zover zijn.

Schandalen

Het einde van de reeks pedofilieschandalen lijkt nog altijd niet in zicht. Schandalen die laten zien hoe seriemisbruikers decennialang ongestraft hun gang konden gaan, doordat de kerk ze de hand boven het hoofd hield. Hooguit werden pedofiele priesters overgeplaatst, waarna ze regelmatig opnieuw in de fout gingen. Afgelopen zomer werd bekend dat in Duitsland duizenden kinderen zijn misbruikt door 1670 priesters. Een groep Chileense bisschoppen heeft collectief ontslag genomen vanwege het jarenlange misbruik in hun kerken. In de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben volgens het Openbaar Ministerie honderden priesters gedurende zeventig jaar ‘als roofdieren zeker duizend kinderen misbruikt en verkracht’. In andere Amerikaanse staten lopen de onderzoeken nog.