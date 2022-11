Douane op luchthaven New York vindt levende kat in koffer

Douanepersoneel op de luchthaven JFK in New York deed onlangs een opmerkelijke vondst. Toen de bagage door de röntgenscanner ging, zagen ze op het scherm de contouren van een levensgrote kat. In een van de koffers bleek een levende kat te zitten.

De eigenaar van de koffer was op 16 november ingecheckt voor een vlucht met Delta Air Lines van New York naar Orlando (Florida). De rode kat zat er urenlang in opgesloten, bovenop de kleren, en dreigde zo aan boord van het vliegtuig te worden gebracht, waar de kans groot was dat hij de reis niet zou overleven. Maar gelukkig werd hij op tijd ontdekt. Enkele rode haartjes staken tussen de rits uit.

Medewerkers die de koffer openden waren ‘geschokt’, zegt een woordvoerder van TSA, de Amerikaanse overheidsdienst die belast is met transportveiligheid, tegen nieuwszender CNN. ,,Het komt zelden voor dat we een levend dier in een ingecheckte tas ontdekken.’’



De reiziger zei dat het niet zijn kat was, maar van iemand bij wie hij verbleef. Hij verklaarde dat het dier waarschijnlijk stiekem in de koffer was gekropen zonder dat iemand het had opgemerkt. De 37-jarige bazin van de kat verklaarde tegenover de krant New York Post dat ze niet door had gehad dat haar kat weg was.

,,Onze katten vinden het leuk om in tassen en dozen te snuffelen. Blijkbaar is een van hen in deze koffer gekropen. Het was een ongeluk.’’

De kat, Smells genaamd, is inmiddels herenigd met zijn bazin. ,,Ik was bang dat hij helemaal van slag zou zijn, maar op de terugweg miauwde hij niet eens. Hij deed alsof er niks gebeurd was.’’

