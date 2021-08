Dove hond Zoey na grootscheepse reddingsactie van tien uur bevrijd uit riool

Recordbran­den in Siberië: gevaar voor het klimaat en beschermde natuur, waarschuwt WNF

20 augustus Veertien miljoen hectare - 3,5 keer het formaat van Nederland. Dat is de oppervlakte die in Rusland dit jaar door branden verwoest is. Met name Siberië is zwaar getroffen. Het WNF slaat alarm: het vuur gaat ten koste van beschermde natuur én de dieren die daar hun habitat hebben. Wat is de impact van deze natuurramp?