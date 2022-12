Draait oud-president Medvedev door met zijn tirades of is hij een bliksemafleider van Poetin?

ruslandDe Russische oud-president en –premier Dmitri Medvedev lijkt de weg volledig kwijt te zijn met zijn tirades tegen het Westen. Of is het tactiek?

Op de avond van tweede kerstdag was het weer raak. Medvedev waagde zich op Telegram aan voorspellingen voor 2023. De olieprijs zal volgens hem stijgen tot 150 dollar per vat, de gasprijs tot 5000 dollar per duizend kuub. Het Verenigd Koninkrijk keert terug in de Europese Unie, die zal instorten, en Polen en Hongarije zullen de westelijke regio’s van Oekraïne annexeren.

Duitsland zal een ‘Vierde Rijk’ uitroepen, waartoe de satellietstaten Polen, Letland, Litouwen, Estland, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en de ‘Republiek Kiev’ zullen toetreden. Frankrijk en het ‘Vierde Rijk’ komen met elkaar in oorlog. Die zal resulteren in de opdeling van Europa, inclusief Polen.

Het westerse financiële systeem, inclusief het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, zal instorten. De dollar en de euro zullen niet langer de reservevaluta van de wereld zijn. Er komt een terugkeer naar goud, digitale valuta’s worden dominant.

In de Verenigde Staten zullen als gevolg van een burgeroorlog de staten Californië en Texas onafhankelijk worden, voorziet Medvedev verder. Texas vormt een ‘staat van eenheid’ met Mexico. Elon Musk wordt tot president gekozen in het deel waar de Republikeinen het voor het zeggen krijgen. Iets waarvan Musk dinsdag op Twitter schreef: ‘Dit is het meest bizarre dat ik ooit heb gelezen.’

Gek op gadgets

Medvedev was in zijn tijd een tamelijk pro-Westerse president, die gek was op gadgets van Apple en met zijn toenmalige Amerikaanse collega Barack Obama een uitstekende relatie had. Na de terugkeer van Vladimir Poetin in het hoogste ambt in 2012, werd hij opnieuw premier.

Toen Poetin hem en zijn regering begin 2020 ontsloeg, kreeg Medvedev een speciaal gecreëerde functie: vicevoorzitter van de machtige veiligheidsraad. Niemand nam hem meer serieus.

Volledig scherm Medvedev met de Chinese president Xi Jinping, vorige week in Peking. © AP

Opvallend is dat Medvedev op tweede kerstdag een nieuwe post erbij kreeg. Poetin benoemde hem tot (ook weer) vicevoorzitter van de commissie van de militaire industrie. Het deed de onafhankelijke Russische politicoloog Majkl Naki op het YouTubekanaal Populaire politiek gniffelen: ,,Naast het voorzitterschap van regeringspartij Verenigd Rusland en het vicevoorzitterschap van de veiligheidsraad, heeft hij nu een derde, volstrekt zinloze baan.’’

Bliksemafleider

Naki stelt dat Medvedev geen enkele politieke invloed meer heeft. Maar zijn tirades tegen het Westen hebben op zijn minst de goedkeuring nodig van het Kremlin. En dus rijst de vraag: waarom? Volgens Naki is Medvedev altijd een bliksemafleider voor Poetin geweest. ,,Als er iets goed ging in Rusland, kwam dat door Poetin. Ging het fout, dan was premier Medvedev de kop van jut’’, aldus Naki.

Maar hoe autoritairder Poetin wordt, hoe meer Russen met weemoed aan Medvedev zullen terugdenken, denkt Naki. ,,En zelfs in het Westen zouden ze in Medvedev een alternatief voor Poetin kunnen gaan zien.’’

Om te voorkomen dat Poetin ‘daarvan over zijn theewater gaat, doet Medvedev er nu alles aan om de belangrijkste nazi uit te hangen’, zegt Naki. ,,Hij schrijft niet alleen nazistische teksten, maar begint ook lange, zwarte leren jassen te dragen. Een duidelijke associatie (met de Duitse Gestapo, red.).’’