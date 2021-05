Drama bij Chinese ultramarathon: extreem weer eist 21 levens

De wedstrijd in de onherbergzame provincie Gansu vond plaats op een plateau, op een hoogte van meer dan een kilometer. Het parcours was meer dan 100 kilometer lang en voerde over kloven en heuvels. Aan de start zaterdagmorgen waren de lopers gekleed in dunne sportkleding: T-shirts en korte broeken. Op foto’s op sociale media is te zien dat het op dat moment al bewolkt was, meldt persbureau Reuters.