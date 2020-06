Drama na openingsfeest restaurant: vader (73) van eigenaar raakt besmet en overlijdt

De geruchtmakende heropening van een restaurant in het Duitse Leer, op nog geen uur rijden van Groningen , is nog tragischer afgelopen dan in eerste instantie het geval leek. De 73-jarige vader van de restauranthouder die tijdens de feestelijke bijeenkomst met het coronavirus besmet raakte, is inmiddels aan de gevolgen van de ziekte overleden. Een andere persoon ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, melden diverse Duitse media.

Het heropeningsfeest van restaurant Alte Scheune (Oude Schuur) in deelstaat Nedersaksen resulteerde eind mei in een corona-uitbraak in de regio. Dat kwam de eigenaar op vernietigende kritiek te staan. De restauranthouder verklaarde dat hij alle veiligheidsmaatregelen had genomen die waren voorgeschreven. Toch raakten na het feest tientallen mensen besmet, onder wie de vader van de eigenaar.

Hij had een onderliggende ziekte en bezweek een paar weken later aan het virus. ,,Deze man is op de bewuste dag in het restaurant geweest en is daar vrijwel zeker besmet geraakt, ziek geworden en helaas overleden”, weet woordvoerder Annika Smit van de Landkreis, zoals een regionale bestuurseenheid in Duitsland wordt genoemd.

Boetes

Op dit moment zijn in Landkreis Leer nog zes personen besmet met het coronavirus, van wie drie de besmetting vrijwel zeker hebben opgelopen tijdens het openingsfeestje van het restaurant halverwege mei. Een persoon ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Of het daarbij gaat om een bezoeker van het restaurant is onbekend.

Na de bijeenkomst en de constatering van een aantal besmettingen moesten zeker 200 gasten in quarantaine. Het restaurant is gesloten. Het parket van Aurich, een stad in Nedersaksen, heeft de kwestie nog altijd in onderzoek. Zowel de eigenaar als gasten hangen fikse boetes boven het hoofd. Voor de bezoekers gaat het om bedragen tussen de 50 en 400 euro per overtreding en voor de restauranteigenaar om 1000 tot 10.000 euro, blijkt uit de corona-boetecatalogus van de deelstaat.

‘Dit was een evenement’

In het Noord-Duitse restaurant, waar doorgaans ook aardig wat Nederlanders naartoe gaan, was vermoedelijk sprake van verschillende inbreuken op de coronamaatregelen. Naast het feit dat er handen werden geschud en mensen werden omhelsd waren er volgens de Duitse autoriteiten ook meer mensen op de besloten avond dan de 36 waarvan aanvankelijk sprake was. ,,Wat we daar gezien hebben, was een evenement. Geen gewone avond in een restaurant”, zei de minister achteraf. Grote publieksevenementen blijven in Duitsland tot eind oktober verboden vanwege de coronacrisis.

De eigenaar omschreef de avond zelf als een soort proefavond, omdat het restaurant de volgende dag weer open zou gaan voor publiek. Met de zogenaamde ‘heropeningsparty’ werd echter vooral de afronding gevierd van de renovatie die een jaar in beslag had genomen. Al die tijd was de zaak dicht. De 36 genodigden waren mensen uit de omgeving van de eigenaar, onder wie leveranciers en vertegenwoordigers van bedrijven die het restaurant hadden gesteund.

Mondkapjes

De restauranteigenaar, een van de besmette personen, verklaarde aanvankelijk in de keuken te hebben gestaan als kok en zich later bij de gasten te hebben gevoegd om met hen te proosten op de heropening. Volgens hem werden de afstandsregel en hygiënevoorschriften in acht genomen. Het ging volgens hem niet om een besloten feest maar om een ‘normale’ opening, Het bedienend personeel zou mondkapjes hebben gedragen en de chef-kok zou slechts kort zijn ouders hebben omhelsd uit blijdschap over de heropening van de zaak.

Districtsbestuurder Mathias Groote verklaarde gisteren tegenover de Noord-Duitse publieke omroep NDR dat er aanwijzingen waren dat de restauranteigenaar geen mondkapje droeg, mensen bij elkaar aan tafel waren gaan zitten en dat er lichamelijk contact was.

Restaurants in de regio

Nedersaksen was een van de eerste deelstaten waar restaurants en cafés sinds 11 mei weer open mochten. In de dagen daarna deden bijna alle andere deelstaten hetzelfde. Een uitzondering vormt Beieren, waar tot nu toe enkel de terrassen en de zogenoemde biergartens (buitencafés) zijn opengegaan. Vanaf 25 mei zouden daar de cafés en restaurants volledig mogen heropenen.