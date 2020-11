Drama voor rijkste vrouw van Afrika, echtgenoot overlijdt bij duikongeluk

Dodelijke aanslag in kerk Nice: twee nieuwe arresta­ties

1 november In het onderzoek naar de aanslag in een kerk in de Zuid-Franse stad Nice, waar een geradicaliseerde moslim donderdag drie mensen doodstak, zijn opnieuw twee verdachten gearresteerd. Het gaat om mannen van 25 en 63 jaar. In totaal zitten nu zes verdachten vast.