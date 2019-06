Dramatisch ongeval met superschommel in attractiepark in Oezbekistan: 19-jarig meisje komt om

Op de schokkende beelden, vastgelegd door een omstander, is te zien hoe de superschommel 360 graden door de lucht zwaait. Een paar seconden later breekt de metalen slingerarm in tweeën; de schommel knalt daarna hard op de grond. Op de beelden is gekrijs te horen. Na het neerstorten van de schommel rennen omstanders naar de attractie waarin op dat moment nog zeker tientallen mensen vastzitten.



De autoriteiten hebben tot dusver weinig informatie naar buiten gebracht over het incident. Of er andere mensen gewond zijn geraakt is onbekend. Ook is niet duidelijk hoe het ongeval in het amusementspark Istiklol in Jizzakh heeft kunnen gebeuren.