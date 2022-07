Dreigende Russische gasstop zorgt voor grote onrust in Duitsland

Klaus Müller, de baas van de Duitse Bundesnetzagentur, sprak zich deze week uit over de ernstige gevolgen van een tekort aan aardgas in Duitsland. ‘Zodra de druk op het gasnet onder het minimum zakt, kan de zekering in honderdduizenden gasboilers ineens kapot gaan’, zei de baas van de Duitse toezichthouder tegen persbureau dpa.



Dat miljoenen Duitsers deze winter daadwerkelijk in de kou kunnen belanden, besefte eerder ook Groenen-politicus Robert Habeck. De Duitse minister van economische zaken sloeg alarm over de magere gasvoorraad in Duitsland voor de wintermaanden. ,,We zijn aanbeland in een gascrisis’’, zei Habeck bij de aankondiging dat het land fase twee van een driedelig crisisplan was ingegaan. ,,Dreigt nu de gas-blackout?’’ vroeg weekblad Der Spiegel zich de voorbije week af.