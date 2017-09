Dreigende taal Trump: Noord-Korea volledig vernietigen

Ten overstaan van de Verenigde Naties heeft president Trump andermaal uitgehaald naar Noord-Korea. Zo noemde hij het regime 'een groep criminelen', sprak hij over het opleggen van nieuwe sancties en dreigde zelfs om het land 'volledig te vernietigen'. Daarnaast riep hij andere landen op om het regime in Pyongyang te isoleren tot het zijn 'vijandige' gedrag staakt.



De harde taal van Trump komt niet als donderslag bij heldere hemel. De afgelopen tijd lopen de spanningen tussen de Verenigde Staten en de Koreaanse dictatuur steeds verder op. Noord-Korea testte afgelopen tijd naar eigen zeggen een waterstofbom, die op een langeafstandsraket geplaatst zou kunnen worden.



De kernproef, Noord-Korea's zesde en de zwaarste tot nog toe, was in strijd met resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Amerika reageerde eerder fel op de kernproef en liet weten dat Noord-Korea 'aan het bedelen was' om een oorlog. Niet veel later matigde Trump zijn toon door: ,,Militaire actie zou zeker een optie zijn. Is het onvermijdelijk? Niets is onvermijdelijk.''