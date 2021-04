Dreiging van ‘totale oorlog’ neemt weer toe in Oekraïne

Video Brazilië ruimt oude graven om vele coronado­den een plek te geven

2 april Brazilië kan het hoge aantal coronadoden nauwelijks aan. Er is een groot gebrek aan ruimte op begraafplaatsen. In sommige steden worden oude graven leeggehaald om plaats te maken voor de slachtoffers van de pandemie. Ook vinden 's avonds begrafenissen plaats. ,,Er is sprake van een zeer ernstige situatie.”