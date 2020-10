Drie doden na ongeval met spookrijder op E19 in België, bestuurder vluchtte voor politie

Video Coronapro­tes­ten in Italië escaleren: fotograaf gewond, tien arresta­ties

26 oktober Bij protesten tegen de nieuwe anti-covid maatregelen van de Italiaanse regering is vanavond in Turijn een fotograaf gewond geraakt. Hij kreeg vuurwerk tegen zijn hoofd. Relschoppers gooiden vuurwerkbommen naar de politie en sloegen winkelruiten in in de binnenstad van de Noord-Italiaanse stad.