Drie Duitse toeristen op leeftijd dood in Alaskaans meer na ongeluk met rubberen kano

Ook de rubberboot van het drietal is teruggevonden. De twee 67-jarigen waren als stel op vakantie. Zij werden door mensen in een andere kano in het water teruggevonden. Het lichaam van de derde man (eveneens een Duitser) werd aangetroffen op een ijsschots.



Het meer, onderdeel van de Valdez-gletsjer, staat bekend om zijn mooie uitzichten, omdat er op het water grote ijsschotsen drijven. Kanoën op het meer is dan ook populair, maar niet zonder gevaar. Bijna alle tochten worden gedaan met een gids, maar het is niet verboden om zelf op pad te gaan.



Onderzoekers in Alaska hebben wel een vermoeden over de doodsoorzaak van het drietal. Door hogere temperaturen zijn veel ijsschotsen aan het afbrokkelen, waardoor er zowel deels boven als onder het water grote stukken ijs drijven. Als je niet weet waar dit het geval is, kan de kano omslaan, waarna het moeilijk is om weer uit het ijskoude water te komen.