Drie jonge kinderen brandweerman omgekomen in vuurzee opvang

Volgens Joe Crotty, de brandweercommandant, is wat Luther Jones meemaakte ‘een ongekend, welhaast onvoorstelbaar drama’. Ook omdat de noodoproep waar de jonge vader op af ging, vals bleek te zijn terwijl een paar blokken verderop zijn inzet juist keihard nodig was. De ontroostbare vader gaf een korte verklaring aan de nieuwssite Weny in Erie. ,,Niemand wil zijn eigen kinderen begraven. Het is zó stil thuis. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ze er niet meer zijn en ze me niet meer bellen als ze iets nodig hebben”, aldus de vader.



Hij kan er nog steeds niet over uit dat hij de vuurzee in de kinderopvang niet kon blussen omdat hij elders nodig was. ,,Toen ik hoorde dat mijn collega's bezig waren met een brand, realiseerde ik me totaal niet dat mijn kinderen er betrokken bij waren. Pas na anderhalf uur viel het kwartje toen ik een telefoontje van de afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis kreeg. Ze konden niets meer voor mijn kleintjes doen.”