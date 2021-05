Drie leidinggevenden kabelbaanbedrijf aangehouden na dodelijk ongeluk Italië

Video WHO waarschuwt: ‘Pandemie pas voorbij als corona in elk land onder controle is’

24 mei Het einde van de wereldwijde coronapandemie is nog niet in zicht. Daarvoor waarschuwt WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus vandaag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de gezondheidsorganisatie. ,,We moeten heel duidelijk zijn: de COVID19-pandemie is niet voorbij, en het zal niet voorbij zijn totdat de overdracht (van het virus, red.) in elk land onder controle is.”