Drie luiaards sterven op luchthaven Luik na uren vast te hebben gezeten in ijskoud, stilstaand vliegtuig

Dat meldt de Waalse krant Sudinfo. Aanvankelijk was er volgens de krant sprake van lippenberen, maar dat bleek om een verkeerde vertaling te gaan. Het vliegverkeer op de luchthaven in Luik - gespecialiseerd in het vervoer van dieren, met name paarden - lag op die bewuste 21 januari volledig stil door hevige sneeuwval en ijs. Vanwege het ijs was het onmogelijk om de vliegtuigen neer te zetten op de daarvoor bestemde ‘parkings’. Een gemotoriseerd voertuig dat een vliegtuig probeerde voort te duwen, gleed zelfs weg.

De luiaards zaten in een toestel van een bedrijf uit Qatar, dat op zaterdagmorgen in alle vroegte landde. Ze waren vertrokken vanuit Peru, en zouden na Luik doorvliegen naar Indonesië via Doha. Maar door de weersomstandigheden konden ze niet verder en konden de dieren - in totaal waren het er negen - niet worden uitgeladen. Ze moesten in de kou blijven staan, terwijl deze dieren normaal in het regenwoud leven. Pas zondag, ruim 24 uur nadat het vliegtuig was geland, werden de dieren uitgeladen. Bij het openen van het compartiment waarin ze zich bevonden, werd ontdekt dat drie van de negen luiaards waren overleden, waarschijnlijk door de kou.

Vingerwijzen

Op de luchthaven van Luik heeft de zaak veel stof doen opwaaien, schrijft Sudinfo. ,,Deze dieren zouden niet onder zulke omstandigheden moeten reizen’’, zegt een geschokte waarnemer. Op Liege Airport, zoals de luchthaven officieel heet, wijzen verschillende partijen naar elkaar. De luchtvaartmaatschappij acht de dienst schuldig die zorgt voor het lossen, die wijst weer naar de luchthaven en vice versa. Er zou momenteel een onderzoek worden uitgevoerd om de verantwoordelijkheden vast te stellen. Op vragen van deze site bevestigt een medewerker van de luchthaven dat het voorval heeft plaatsgevonden. ,,Maar alles is nu in orde.”

De Waalse minister van Dierenwelzijn Céline Tellier heeft intussen ‘met verbazing’ kennisgenomen van de dood van de luiaards en overweegt sancties als er fouten worden geconstateerd, zei ze maandag op radiozender Bel-RTL.

Niet geschikt als huisdier

Luiaards kunnen tot 80 centimeter lang worden en tot bijna 8 kilo wegen. Ze worden geregeld gevangen om als huisdier te dienen, ook al zijn ze daarvoor helemaal niet geschikt.

,,Het is ongelofelijk triest dat deze drie luiaards zijn overleden van de kou in een vliegtuig. Het is ons onbekend met welke reden de dieren werden vervoerd. We vinden dat dit ongeluk tot op de bodem moet worden uitgezocht. Het benadrukt eens te meer dat we wilde dieren niet moeten zien als producten of als handelswaar", aldus Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: