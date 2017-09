Drie maanden cel voor plaatsen foto's van flatbranddode op Facebook

Mwaikambo had rekening gehouden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dat hij liefst drie maanden de cel in moet, heeft hem gechoqueerd. ,,Het is maar een foto. Ik heb niemand vermoord, niks gestolen, alleen een foto gemaakt.’’ Mwaikambo zegt dat hij geschrokken was van het feit dat het lichaam in de lijkenzak zo vlak bij zijn huis was achtergelaten.



Toch deed Mwaikambo meer dan 'alleen een foto maken'. Hij zette in totaal zeven foto’s en een video online van het mannelijke slachtoffer. Eerst ging het om twee foto’s van de man in een lijkenzak. Daarna opende Mwaikambo de lijkenzak en maakte hij foto’s van het gezicht en het lichaam. Ook die zette hij op Facebook. Vooral het openmaken van de zak en het posten van herkenbare foto’s van de dode man leverde hem tweemaal zes weken cel op.