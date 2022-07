Drie mannen vermist die kind (8) van verdrinkingsdood redden in Californië

Canadese pop-radiozen­der draait non-stop Rage Against the Machine na plots ontslag dj's

Een Canadese radiozender die normaal gesproken uitsluitend radiovriendelijke popmuziek afspeelt, verbaast vriend en vijand door al de hele dag (!) een snoeihard rockliedje te draaien. Het gaat om het iconische protestliedje Killing in the Name Of van Rage Against the Machine. Een verklaring voor de actie is er nog niet, al zou het ontslag van enkele dj’s er mee te maken hebben.

30 juni