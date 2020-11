Drie Nederlanders opgepakt na crash vluchtauto na plofkraak

Na een plofkraak in Duitsland zijn drie Nederlanders opgepakt. Ze probeerden na de explosie te ontkomen door op hoge snelheid te vluchten, maar hun vluchtauto vloog uit de bocht en sloeg over de kop. De inzittenden klommen uit het wrak en probeerden zich in de buurt te verstoppen, maar ze werden gevonden en gearresteerd. Volgens de Duitse politie moest een van de drie verdachten voor behandeling naar een ziekenhuis vanwege lichte verwondingen.

Afgelopen nacht probeerden enkele mensen een geldautomaat op te blazen in het plaatsje Rees, net over de grens bij Doetinchem. De plofkraak mislukte doordat de geldautomaat nevel verspreidde. De daders sloegen zonder buit op de vlucht met een donkere Audi met Nederlands kenteken. Enkele minuten later sloeg de auto over de kop op een doorgaande weg bij de plaats Isselburg.

De Duitse en de Nederlandse politie zochten onder meer met een helikopter naar de inzittenden. Aanvankelijk was dat tevergeefs, maar bij daglicht werden twee van de drie verdachten gevonden op een nabijgelegen landweggetje. De derde probeerde zich nog te verstoppen in een bos, maar werd ook gearresteerd.

In het wrak van de auto vond de politie een explosief dat op scherp stond. Dat is ter plekke tot ontploffing gebracht.

Razendsnelle auto's

Duitsland heeft al langer last van plofkraken. Sommige kraken zijn het werk van groepen Nederlanders. Na de explosie slaan de daders, met of zonder buit, vaak op de vlucht in razendsnelle auto’s. Duitsland spreekt daarom van de ‘Audi-bende’. Tijdens hun vluchtpogingen halen de plofkrakers halsbrekende toeren uit om achtervolgende agenten af te schudden. Meerdere Nederlandse plofkrakers zijn daarbij om het leven gekomen.

Of de verdachten behoren tot de beruchte Audi-bende, is niet bekend. De zogenoemde Audi-bende, een groep van zo’n 300 criminelen uit de regio Utrecht en Amsterdam, wordt verantwoordelijk gehouden voor vele tientallen plofkraken in Duitsland. Ze opereren in wisselende samenstelling en verplaatsen zich in snelle, gestolen wagens; bij voorkeur Audi’s. Verschillende bendeleden werden al veroordeeld in Duitsland. Tegen een aantal lopen nog rechtszaken.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: