Drie presidenten gekozen in Bosnië

'Grote gevolgen voor de mens als tempera­tuur twee graden stijgt'

3:58 De temperatuur stijgt tussen 2030 en 2052 1,5 graden Celsius als er niets wordt gedaan aan de CO2-uitstoot. Dat staat in het Intergouvernementele Plan tegen Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties (VN). Het rapport is de uitwerking van de afspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt.