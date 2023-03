Drie weken na aardbeving nog steeds dieren levend teruggevonden: ‘Tegen alle verwachtingen in’

De internationale organisatie die de humane behandeling van dieren nastreeft, schat dat inmiddels meer dan 1500 dieren medische zorg hebben ontvangen in één van de drie voornaamste veterinaire veldklinieken in de stad Antakaya. Deze klinieken zijn opgezet door lokale dierenartsen en groepen, meldde de internationale organisatie op zijn website. Het gaat om honden, katten, konijnen, goudvissen, een haan, parkieten, reptielen en meer.

De meeste dieren die naar de klinieken worden gebracht, hebben snijwonden, kneuzingen, geïnfecteerde wonden of ontstoken ogen en zijn in shock. Ze zijn uitgedroogd en hongerig. HSI noemt het ‘ongelooflijk’ en ‘tegen de verwachting in’ dat deze dieren het hebben overleefd. ,,Het is opmerkelijk dat ons team na meer dan drie weken sinds de eerste aardbeving nog steeds dieren in leven vindt. Ze hebben dringend hulp nodig”, vertelt Kelly Donithan, die het redden van dieren in rampsituaties en de plaatselijke inzet van HSI leidt.

‘Moet beangstigend voor hen zijn geweest’

De dieren die ze nog in leven vinden zitten vaak in verlaten en beschadigde appartementen, waar ze na de ramp ‘helemaal alleen zijn geweest’. ,,Ik kan me alleen maar voorstellen hoe beangstigend het voor hen moet zijn geweest om vier aardbevingen in de afgelopen weken te doorstaan, en ook het oorverdovende gedreun van overvliegende helikopters te horen”, zegt Donithan. ,,Als ik denk aan hoe nerveus mijn eigen dieren thuis zijn bij harde knallen zoals vuurwerk, is het hartverscheurend te bedenken hoe getraumatiseerd deze dieren zullen zijn. Nu krijgen ze alle liefde en zorg die ze nodig hebben om te genezen, maar elke dag vinden we er meer tussen het puin en de wrakstukken.”