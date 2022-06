Driekwart Nederlanders voor nieuwe Russische sancties, ook als dat economie schaadt

De economische sancties kunnen in Nederland op veel meer steun rekenen dan in andere landen. Wereldwijd staat 48 procent van de ondervraagden in het onderzoek hierachter. In Groot-Brittannië is er met 75 procent de meeste steun voor, in Turkije het minst (23 procent). In onze buurlanden Duitsland (62 procent) en België (51 procent) heerst over dit punt meer verdeeldheid.