Droneaanvallen aan orde van de dag in Moskou: ‘Laat gezinnen hier toch wonen en kinderen spelen’

met video De dronebood­schap van Kyiv aan Moskou: ‘Wat jullie ons aandoen, kunnen jullie burgers ook krijgen’

Het is een primeur in de inmiddels vijftien maanden durende oorlog: Moskou is het doelwit van een grootschalige drone-aanval vanuit Oekraïne. Volgens expert Frans Osinga leren Russen en Oekraïners razendsnel de nieuwe wapens te gebruiken én ze neer te halen.