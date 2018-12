Drones gaan dit afgelegen Canadese eiland voortaan bevoorraden

Moose Factory telt ongeveer 2.700 inwoners en wordt bewoond door Cree, een inheemse Canadese bevolkingsgroep. Er is geen brug die het eiland verbindt met het vasteland. In de zomer is de gemeenschap bereikbaar per boot, en in de winter, wanneer de Moose-rivier bevroren is, is er vervoer over het ijs mogelijk. Maar vooral in het voorjaar en in de herfst is het vervoer over de rivier gevaarlijk. Helikopters kunnen weliswaar bij gunstige weersomstandigheden het hele jaar door worden ingezet, maar dat is erg duur, aldus CBC News.