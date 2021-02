Dronken Duitser richt voor 100.000 euro schade aan met gestolen tractor

VIDEO Polen voor derde dag op rij de straat op tegen strengere abortuswet

30 januari In Polen is vrijdagavond voor de derde dag op rij geprotesteerd tegen de strengere abortuswetgeving die woensdag van kracht werd. In Warschau gingen vele duizenden mensen de straat op, en ook in de steden Wroclaw, Krakau en Gdansk waren er opnieuw manifestaties.