Dronken man schopt stennis op vlucht vanuit Eindhoven, crew vraagt hulp passagiers

Dat bevestigt een woordvoerster van Transavia aan deze site.



Het is niet duidelijk waarom de man zo tierde. Een ooggetuige vertelt dat de inzittenden en de bemanning veel last hadden van de Engelssprekende man, die ondanks het druilerige weer in Eindhoven een korte broek droeg. ,,Hij riep ‘bitch’ en was luidruchtig’’, aldus de inzittende, die anoniem wil blijven.



Op beelden van het incident is te horen hoe de gezagsvoerder vraagt of er inzittenden zijn die de crew kunnen helpen de man in bedwang te houden. Hoewel Transavia niet kan bevestigen of dat is gebeurd, zegt de getuige van wel. ,,Hij is naar voren geduwd, door crewleden en passagiers overmeesterd en met tiewraps vastgezet en op de grond gelegd.’’



Omdat de veiligheid van de passagiers en de bemanning mogelijk in gevaar was, heeft het vliegtuig een tussenlanding gemaakt in de Portugese stad Faro. Daar is de dronken man overgedragen aan de autoriteiten. ,,Daarna is het vliegtuig verder gevlogen naar Tenerife’’, aldus de Transavia-woordvoerster.