Droogte en drone onthullen nieuwe 'Stonehenge' in Ierland

Murphy, in het dagelijks leven redacteur bij een vakblad voor boeren, wist vorige week dinsdag niet wat hij zag. Toen hij zijn drone opliet boven Brú na Bóinne, zoals hij al zo vaak had gedaan, ontwaarde hij in de velden een perfecte cirkel van zo'n 150 meter doorsnee. Alsof iemand met onzichtbare inkt en een reuzepasser aan de slag was geweest.



,,In geen miljoen jaar had ik dit voor mogelijk gehouden'', vertelt de hobbyhistoricus, die een website bijhoudt over de monumenten van Brú na Bóinne, een archeologische vindplaats in het noordoosten van Ierland die op de Werelderfgoedlijst staat. ,,Al decennialang doen archeologen minutieus onderzoek op deze plek. Dat ik ooit betrokken zou zijn bij een ontdekking van deze omvang, had ik in mijn wildste dromen niet voor mogelijk gehouden.''