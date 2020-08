Droomvakantie in duigen door verplichte quarantaine: ‘Ik heb hier nul begrip voor’

Op vakantie naar Groot-Brittannië? Zet dat maar uit je hoofd. De Britse regering is de Nederlandse toerist liever kwijt dan rijk en stelt vanaf morgen opnieuw strenge reisbeperkingen in. Alleen aantoonbaar noodzakelijk (weg)verkeer wordt nog toegelaten. Hierdoor gaat een weekendje Londen of een weekje hiken in de Schotse natuur voor honderden, en mogelijk duizenden Nederlanders in rook op. ,,Ik heb echt nul begrip voor deze beslissing.”

Groot-Brittannië had naar eigen zeggen ‘geen andere keus’ dan veertien dagen quarantaine op te leggen aan alle Nederlandse reizigers die vanaf morgen aankomen vanwege de stijgende coronabesmettingen in ons land. ,,Het is een dynamische situatie, en ik denk niet dat iemand zou willen dat we iets anders doen dan de volksgezondheid en de openbare veiligheid beschermen”, stelt minister van Transport Grant Shapps in een verklaring. ,,Dat betekent wel dat als we landen een bepaald aantal gevallen zien overschrijden, we geen andere keus hebben dan te handelen”, voegde hij eraan toe.

In duigen

Professioneel hardloopster Dorothea Bil (53) uit het Gelderse Rozendaal heeft er geen woorden voor. Vandaag kreeg ze te horen dat haar droomvakantie in duigen is gevallen.,,Ik kan allemaal niet meer volgen wat er allemaal gebeurt. De ene onbegrijpelijke beslissing na de ander”, verzucht ze. Bil had voor begin september grootse plannen. ,,Ik zou samen met mijn hond ruim 300 kilometer gaan hardlopen langs de Ierse zee en de Noordzee. Dat hele feest gaat niet door als je verplicht in quarantaine moet.”

Volgens Bil neemt de Britse regering de beslissingen op basis van emotie, en niet op feiten. ,,Ik zie nergens dat intensive cares overspoeld worden met coronapatiënten, of ben ik nou zo gek? Daarnaast wordt er totaal geen rekening gehouden met toeristen zoals ik. Op mijn vakantie kom ik amper andere mensen tegen, alleen bij wat bed en breakfasts hier en daar. Nu worden we allemaal gegijzeld in een web van onjuist verkregen feiten waarop onterechte consequenties worden gebaseerd.”

Hoewel veel Nederlandse reisorganisaties de reizen naar Engeland annuleren, gaat haar cruise wel gewoon door. Ferrymaatschappij DFDS laat weten dat de passagiersroute van IJmuiden naar Newcastle gewoon in dienst blijft. ,,Maar door de quarantainemaatregel heb ik vrij weinig aan die reis”, stelt Bil. ,,Met de maatschappij heb ik kunnen afspreken dat ik de reis volgend jaar december mag overdoen”, stelt Bil. In een verklaring laat DFDS weten dat de maatschappij ‘een veilige en ontspannende manier‘ blijft bieden om te reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Kopzorgen

De plotse quarantainemaatregel van de Britten schrikt het reizen naar Groot-Brittannië af en veroorzaakt nieuwe kopzorgen voor luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties die hadden gerekend op een herstel in augustus. Volgens brancheorganisatie ANVR hebben alle aangesloten reisorganisaties hun pakketreizen naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd. ,,We blijven nu met de problematiek zitten dat reizen naar andere landen moeizaam blijft”, zegt woordvoerster Mirjam Dresmé. ,,Deze maatregel is weer een nieuwe klap voor onze branche. We vrezen dat veel reisorganisaties het niet gaan redden, ondanks de goed bedoelde now-regelingen. De reisbranche is gelukkig dynamisch en creatief, maar om al die duizenden banen in de sector te behouden moet er toch echt weer een stukje van de wereld opengaan.”

De financiën van veel bedrijven in de reisbranche staan ​​al bijna op het breekpunt na drie maanden vakantieonderbreking. Airlines UK, de brancheorganisatie die onder andere British Airways, easyJet en Ryanair vertegenwoordigt, zei dat in plaats van een verplichte quarantaine een testregime moet worden ingevoerd, waarmee mensen quarantaine- of quarantainevoorschriften kunnen vermijden die alleen de meest getroffen regio’s bestrijken, in plaats van hele landen. ,,Het is weer een verwoestende klap voor de reisindustrie die al aan het bijkomen is van de ergste crisis in haar geschiedenis”, zei Tim Alderslade, topman van Airlines UK.

Teleurstelling

Door de nieuwe maatregel valt ook voor Nicole Vos een weekendje Londen in het water. ,,We zouden eigenlijk naar een concert van Westlife gaan. Dat ging in mei al niet door, maar nu gaat ook de rest van onze vakantie niet meer door. We gaan namelijk niet een heel weekend alleen maar in een hotel zitten. We waren zo dichtbij ons vertrek. We zijn erg teleurgesteld.”

