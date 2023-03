Drugsbaas ‘Bolle Jos’ staat terecht in België: gerechtshof in Luik omgevormd tot versterkte burcht

Vader (48) en zoon (20) dood aangetrof­fen in bootje: slachtof­fers mogelijk al enkele weken geleden overleden

In een bootje dat aangemeerd lag in de haven langs de Sasstraat in het Belgische Herdersem (gemeente Aalst) zijn zaterdagavond de lichamen van een vader (48) en zoon (20) aangetroffen. Vermoedelijk zijn ze al enkele weken geleden overleden. “Wellicht door een slecht werkende dieselgenerator”, zegt burgemeester Christoph D’Haese van Aalst.