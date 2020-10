Druk op Britse premier Johnson neemt toe om met United-speler Rashford te gaan praten over armoede

Laatste verkie­zings­de­bat Trump-Bi­den trekt 10 miljoen minder kijkers

24 oktober Het laatste verkiezingsdebat tussen president Donald Trump en zijn democratische tegenstander Joe Biden heeft 10 miljoen minder kijkers getrokken dan hun eerste ontmoeting. In totaal zo'n 63 miljoen kijkers stemden donderdagavond naar schatting in op het debat op de Belmont University in Nashville, Tennessee.