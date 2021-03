Druk op New Yorkse gouverneur Cuomo om af te treden wordt groter

VIDEO Aanklach­ten New Yorkse gouverneur Cuomo wegens seksueel ongewenst gedrag stapelen zich op

2 maart Een derde vrouw is naar voren gekomen die de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo beschuldigt van seksueel ongewenst gedrag. De 33-jarige Anna Ruch vertelde maandag in een interview met The New York Times dat Cuomo in september tijdens een bruiloft zijn handen op haar blote onderrug plaatste. Ook zou hij haar gevraagd hebben haar te mogen kussen.