Drukste weekend van het jaar verwacht op Europese wegen

In Duitsland komt het verkeer vast te staan door werkzaamheden en terugkerende Scandinavische vakantiegangers. Zo staat het op zaterdag naar verwachting al vroeg vast op de A8 tussen München en Salzburg. De A99 bij München is in beide richtingen gesloten. In Hamburg is door werkzaamheden de A7 bij Hamburg richting het noorden dicht.

Veel Parijzenaren beginnen dit weekend aan hun vakantie en reizen massaal af naar het zuiden. Op zwarte zaterdag is het grootste knelpunt van Frankrijk de A7 tussen Lyon en Orange, op de Autoroute du Soleil. Daar verwacht de ANWB een vertraging van zo’n drie uur en wordt het bovendien erg warm. Volgens Weeronline stijgt het kwik op de populaire vakantieroute tot 32 graden. Voldoende water meenemen is daarom aan te raden.

De verkeersdienst raadt reizigers naar Zuid-Frankrijk aan om te rijden via de A20 over Limoges en Brive. Tussen Tours en Bordeaux moet rekening worden gehouden met files op de A10.

Gotthardtunnel

In Zwitserland kan op zaterdag bij de Gotthardtunnel de hele dag file staan in beide richtingen. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van zo’n twee uur. In Oostenrijk is oponthoud op de populaire vakantieroute A10 en A11 tussen Salzburg, Villach en de Sloveense grens. Grootste knelpunten zijn de Tauerntunnel en de Karawankentunnel.

Nederlandse Formule 1-fans die onderweg zijn naar Hongarije voor de Grand Prix dit weekend moeten vanaf Wenen rekening houden met drukte op de A4/M1 naar Boedapest. Ook in Italië kunnen de snelwegen overvol raken door vakantiegangers naar de Middellandse Zee- en Adriatische kust. Het geduld van reizigers wordt op de proef gesteld op de A22 tussen Brenner en Verona.

In Nederland werkt Rijkswaterstaat de komende maand aan de A2 bij Eindhoven. Tot 22 augustus moet het verkeer in beide richtingen over minder en smallere rijstroken rijden. De werkzaamheden kunnen tot forse hinder leiden. De ANWB raadt de route daarom af voor auto’s met caravans.