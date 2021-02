Dubai bleef sterren en influencers lokken ondanks pandemie, nu betaalt het de prijs

De emiraten kondigden dit keer alleen lichte maatregelen af, in tegenstelling tot de meeste Europese landen. In Dubai bleven hotels, restaurants en winkels gewoon open en toeristen konden er onbezorgd genieten van de vele attracties die de stad te bieden heeft. Lekker uit eten gaan? Een balletje slaan? Of gewoon genieten van een drankje aan het zwembad? Geen enkel probleem.



Wie aankwam in het land moest alleen een negatieve PCR-test kunnen voorleggen van maximaal 96 uur oud. Op de luchthaven werd de temperatuur van alle aankomende passagiers gemeten en kon reizigers ook gevraagd worden om een aanvullende test te ondergaan. Wie positief was, moest veertien dagen in quarantaine.



Het kon niet verhinderen dat de coronacijfers eind december aan een opmars begonnen. Terwijl ze stegen, bleven op sociale media beelden verschijnen van toeristen en sterren die genoten van een zorgeloze vakantie in de zon. Vaak tot groot ongenoegen van de thuisblijvers. Ook in Nederland, waar niet-essentiële reizen in die periode ten strengste werden afgeraden.