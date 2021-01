Duikers vinden zwarte doos van in zee gestort vliegtuig Indonesië, één slachtoffer geïdentificeerd

Slachtoffer geïdentificeerd

Het toestel van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Sriwijaya Air had vijftig passagiers en twaalf bemanningsleden aan boord. Onder de passagiers waren zeven kinderen en drie baby’s . Het vliegtuig stortte zaterdag in zee , kort na het opstijgen. Vlucht SJ 182 van Sriwijaya Air zou volgens het vluchtschema zaterdag om 13.40 uur lokale tijd (07.40 uur Nederlandse tijd) vertrekken voor een vlucht van ongeveer anderhalf uur naar Borneo.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In een vliegtuig zitten doorgaans twee zwarte dozen: een met opnames van de gesprekken van de bemanning in de cockpit en de andere met vluchtgegevens. De informatie van de zwarte dozen zou meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de toedracht van het ongeluk.