Duits anti-witwasbureau verdacht van niet melden verdachte transacties, doorzoeking van ministeries

Er loopt een onderzoek tegen de financiële inlichtingeneenheid (FIU) in Duitsland, wegens mogelijke belemmering van de rechtsgang. Het anti-witwasbureau zou niet alle meldingen van banken en notarissen over ongebruikelijke transacties hebben doorgespeeld aan politie en justitie. Op zoek naar dossiers vielen speurders vandaag binnen bij het ministerie van Financiën van de populairste kanselierskandidaat Olaf Scholz (SPD).

Het onderzoek is weliswaar niet gericht tegen medewerkers van het ministerie, dat verantwoordelijk is voor het anti-witwasbureau, maar de doorzoekingen komen op een wel heel ongelegen moment voor minister van Financiën Olaf Scholz. Hij zit midden in zijn verkiezingscampagne - over iets meer dan twee weken kiezen de Duitsers een nieuwe regering én de opvolger van Angela Merkel - en geldt in de peilingen als de grootste kanshebber voor het bondskanselierschap.

Het onderzoek tegen de FIU loopt volgens het ministerie al ruim een jaar en is gericht tegen voorlopig onbekende medewerkers van het in Keulen gevestigde anti-witwasbureau. Naast doorzoekingen bij het verantwoordelijke ministerie van Financiën in Berlijn vielen speurders ook binnen bij het ministerie van Justitie. Ze namen dossiers en elektronische gegevens in beslag. Die moeten uitsluitsel geven over de vraag of medewerkers van de ministeries van de strafbare praktijken wisten of hadden moeten weten.

Overboeking van ruim 1 miljard

Aanleiding voor het onderzoek was volgens Der Spiegel een melding van een bank, in juni 2018, over een verdachte transactie. Daarbij was ruim 1 miljard euro overgeboekt naar Afrika. De bank vermoedde dat het ging om financiering van terrorisme en drugs- en wapenhandel. ,,De FIU heeft kennisgenomen van deze melding maar gaf de informatie niet door aan de wetshandhavingsinstanties’’, verklaarde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Osnabrück tegenover het onderzoeksmagazine. Door niks te doen met de melding kon de overboeking niet gestopt worden.

Duitsland wordt er al jaren van beschuldigd een witwasparadijs te zijn. De omvang van het witwassen wordt geschat op zo'n 100 miljard euro, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De meldingsplicht werd in februari opnieuw aangescherpt. Die geldt niet alleen meer voor transacties waarbij verdenkingen zijn van financiering van zware misdrijven zoals terrorisme of georganiseerde misdaad maar ook van kleine criminaliteit.

De financiële inlichtingeneenheid was aanvankelijk ondergebracht bij de federale recherche in Wiesbaden (BKA) maar verhuisde onder minister van Financiën Wolfgang Schäuble (CDU, 2009-2017) naar de douanerecherche. Het anti-witwasbureau is volgens critici onderbezet maar het ministerie van Financiën herinnerde Duitse media er vandaag aan dat Schäubles opvolger Olaf Scholz (SPD) ervoor zorgde dat de FIU extra personeel kreeg (van 165 naar 469 medewerkers) om het toenemende aantal meldingen te kunnen verwerken. Daarnaast kreeg de eenheid ook meer bevoegdheden en werden technische verbeteringen doorgevoerd, aldus het ministerie.

Volledig scherm Minister van Financiën en vicekanselier Olaf Scholz (SPD). © Reuters

Wirecard-schandaal

Het onderzoek tegen de FIU is voor Scholz extra pijnlijk, omdat de financiële inlichtingeneenheid ook al in opspraak raakte in het onderzoek naar vermeende boekhoudfraude bij het beursgenoteerde Wirecard. De Duitse betalingsverwerker had 1,9 miljard euro op zijn balans staan waarvan accountantsbureau EY het bestaan niet kon bevestigen. Het anti-witwasbureau stuurde zo'n dertig meldingen over verdachte transacties met betrekking tot Wirecard niet of pas nadat het schandaal aan het licht kwam, door naar de opsporingsautoriteiten, verklaarde FIU-chef Christof Schulte in juni voor de parlementaire onderzoekscommissie.

Merkels CDU en zusterpartij CSU alsook de oppositiepartijen houden minister van Financiën Olaf Scholz en accountantskantoor EY politiek verantwoordelijk voor het Wirecard-schandaal. Dat veroorzaakte een economische schade van bijna 30 miljard euro. De Duitse toezichthouder voor financiële markten (BaFin) verleende Wirecard zijn keurmerk ondanks beschuldigingen van ‘boekhoudkundige ongerijmdheden’. Het ministerie van Financiën had dit moeten voorkomen, vinden CDU en CSU.

Wirecard ging in juni 2020 failliet nadat de boekhoudfraude aan het licht was gekomen. Het bedrijf gaf het balansgat van 1,9 miljard euro toe. Het Openbaar Ministerie in München startte een onderzoek naar vervalsing van rekeningen, fraude, marktmanipulatie en witwassen.

