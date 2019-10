Duitse broertjes van 5 en 8 botsen met auto van ouders

‘Pedofiele horrorarts’ dood aangetrof­fen in cel

9:02 Een 58-jarige hersenchirurg uit de Amerikaanse stad Santa Cruz (Californië), die sinds 2017 in voorarrest zat op verdenking van seksueel misbruik van tientallen minderjarigen, is gisteren dood aangetroffen in zijn cel. James Kohut zou zichzelf van het leven hebben beroofd, maar onderzoek moet aantonen of daarvan sprake was.