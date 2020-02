Duitse eigenaar SS-monument staat terecht in Frankrijk

Duitse neonazi’s houden hun bijeenkomsten graag net over de grens met Frankrijk. In het dorpje Loutzviller is iemand te ver gegaan met een monument voor een beruchte SS-divisie. De eigenaar moet morgen in Frankrijk voor de rechter verschijnen.

Wie weleens in het Frans-Duitse grensgebied Elzas-Lotharingen van de hoofdweg is geraakt, kent ze wel: slecht onderhouden B-wegen, vergeten boerengehuchten met bouwvallige boerderijen waarbij versleten bordjes ‘Te Koop’ staan. De streek loopt leeg. De laatste boeren geven er hun bedrijven op, de bus naar Sarreguemines rijdt nog maar twee keer per dag, als hij al gaat. Niemand die daar nog komt, laat staan er een feestje wil geven, behalve dan neonazi-groepen en hun sympathisanten uit Duitsland.

In het Frans-Duitse landschap klonken de laatste jaren regelmatig keiharde rockconcerten van neonazibands. Bewoners durfden niet echt te klagen over de bijzondere bezoekers bij de concerten die af en toe de Hitlergroet brachten. Er werd onverstaanbaar gebruld in het Duits door mannen in zwarte T-shirts, met getatoeëerde armen en kale koppen, zei een burgemeester. Maar omdat er voor de politie niets was voorgevallen in strijd met de openbare orde bleef het daarbij. Toch groeide het ongemak. ,,Stel dat de aanhangers van Islamitische Staat hier bijeen willen komen, krijgen ze dan ook toestemming”, zo vroeg eens de burgemeester van een ander dorp, Lengelsheim, zich af in de lokale media.

17e SS Divisie

Maar inmiddels is het moeilijker geworden voor Duitse nazivsympathisanten om concerten en bijeenkomsten te organiseren bij de buren. Ze zijn een grote stap te ver gegaan met een monument voor de 17e SS Pantzergrenadier Division. Dat is een in Frankrijk beruchte eenheid die een kwart van het dorp Maillé uitroeide, in het departement Indere-et Loire. Op 25 augustus 1944 werden in hartje Frankrijk 124 bewoners, inclusief 50 kinderen uitgemoord bij wijze van represaille voor de aanslagen van het Franse verzet. Anders dan die andere plek waar de SS’ers vreselijk huishielden, Oradour-sur-Glane, werd Maillé wel herbouwd.

Het waren verbijsterde wandelaars in Lotharingen die het illegale monument ‘ter ere van de gevallenen’ van de SS-divisie ontdekten. Een brok van 500 kilo beton, volgens de politie met als opschrift de strijdkreet van de divisie: ‘Drauf, Dran und Durch’ (zeg maar: Erop, Ertegenaan, Eroverheen) . Er lagen verse bloemen bij. Een communistisch afgevaardigde in de regioraad zette het op haar twitteraccount en eiste dat de steen werd verwijderd. Het monument bleek te staan op een particulier terrein maar was zichtbaar vanaf de openbare weg. Volgens de Franse aanklager was er sprake van ‘een rechtvaardiging van misdaden tegen de mensheid’.