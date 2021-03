Duitse geheime dienst mag AfD voorlopig niet als ‘verdacht’ behandelen

De rechts-radicale partij, de grootste in de Bondsdag en vertegenwoordigd in alle zestien deelstaatparlementen in Duitsland, spande een spoedprocedure aan na het bekend worden van de verdenking van rechts-extremisme tegen haar, woensdag. Ze sprak van een lastercampagne bedoeld om de partij in diskrediet te brengen met het oog op de federale- en deelstaatverkiezingen later dit jaar.