Duitse geheime diensten: aanslagpleger kerstmarkt had tóch handlanger

De Duitse politie maakt jacht op een man die de aanslagpleger van de kerstmarkt in Berlijn zou hebben bijgestaan. Het gaat volgens Duitse media om een 32-jarige Tunesiër die door de politie is geïdentificeerd. Tegen Meher D. is vandaag een arrestatiebevel uitgevaardigd.

D. wordt gezocht wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie en betrokkenheid bij moord. De onderzoekers gaan ervan uit dat hij in 2015 zijn geboortestad Tunis verruilde voor Libië om zich aan te sluiten bij terreurbeweging IS. Welke rang hij bekleedt, is nog steeds onduidelijk. Volgens de Süddetusche Zeitung vermoeden de Duitse veiligheidsdiensten dat D. in de herfst van 2016 de begeleiding van Amri op zich nam en hem op afstand 'verzorgde'.

Libië

Waar D. momenteel verblijft, is niet bekend maar vermoedelijk bevindt hij zich nog in Libië. De Tunesische justitie zoekt hem al geruime tijd. Het Duitse BKA (Bundes Kriminal Amt) nu ook. De federale recherchedienst werkt daarbij samen met de Tunesische autoriteiten, de Bundesnachrichtendienst (een van de drie geheime diensten in Duitsland) en de Amerikaanse inlichtingendiensten. Hij wordt gezocht vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie en betrokkenheid bij moord.

Amri reed op 19 december 2016 met een gestolen vrachtwagen met aanhanger de drukbezochte kerstmarkt in Berlijn op waardoor elf mensen omkwamen. De vrachtwagen kwam tot stilstand tegen de grote kerstboom op de Breitscheidplatz, vlak voor de beroemde Gedächtniskirche. In de cabine van de truck werd een dode man gevonden. Hij had de Poolse nationaliteit en reed niet op de menigte in. Ooggetuigen melden op sociale media dat de vrachtwagen plotseling de stoep op reed en met zeker zeventig kilometer per uur over de markt raasde.

'Lone wolf'