Duitse Groenen willen leden laten stemmen over eventueel regeerakkoord

Als de verkennende gesprekken tussen de verkiezingswinnaars in Duitsland leiden tot coalitieonderhandelingen dan laten de Duitse Groenen hun ongeveer 120.000 leden stemmen over een mogelijk regeerakkoord.

Dat hebben zo'n 100 afgevaardigden van Bündnis 90/Die Grünen zaterdag besloten tijdens een zogenoemde ‘kleine partijdag’ in Berlijn. Op één onthouding na stemden ze allemaal voor het voorstel van het partijbestuur. De Groenen voerden dinsdagavond de eerste verkennende gesprekken met de liberale FDP over samenwerking in een nieuwe Duitse regering. Ze werden respectievelijk derde en vierde bij de Bondsdagverkiezingen van vorige zondag, waar de CDU/CSU weliswaar als tweede eindigde maar de grote verliezer was.

Dit weekend spreken de liberalen en Groenen elkaar opnieuw. Komende week staan ook afzonderlijke gesprekken van beide partijen met de centrumlinkse SPD en conservatieve CDU/CSU op de agenda. Kanselierskandidaat Armin Laschet van de unie van laatstgenoemde zusterpartijen heeft aangeboden verkennende gesprekken te voeren over de vorming van een Jamaica-coalitie van CDU/CSU (zwart), Groenen en FDP (geel), samen de kleuren van de Jamaicaanse vlag. De liberalen sluiten zo'n coalitie nog niet uit.

Unicum

Een stemming over een coalitieakkoord op federaal niveau zou de eerste zijn in de geschiedenis van de Duitse Groenen. In hun vorige regeringscoalities met de centrumlinkse SPD, in 1998 en 2002, beslisten alleen de afgevaardigden van de partij over het coalitieakkoord. Op deelstaatniveau vonden zogenoemde ledenbeslissingen over een regeerakkoord wel al eerder plaats.

Volgens federaal politiek directeur Michael Kellner zou de ledenstemming minder dan twee weken in beslag nemen. Dit betekent dat de coalitieonderhandelingen begin december afgerond zouden moeten zijn om de nieuwe regering voor de kerst rond te hebben, zoals SPD-kanselierskandidaat Olaf Scholz verklaarde na de verkiezingsoverwinning van zijn partij.

Functieverdeling

Als het tot zo’n stemming over het federale coalitieakkoord komt dan mogen de leden van Bündnis 90/Die Grünen ook stemmen over de functieverdeling binnen de regering onder de Groenen. De beslissing wordt uiteindelijk genomen door een klein of groot partijcongres. Kellner adviseerde om een klein partijcongres te laten beslissen als het tot een zogenoemde stoplichtcoalitie komt met SPD (rood) en FDP (geel), die de voorkeur van de Groenen heeft.

Het partijcongres van de Groenen keurde ook de samenstelling goed van het door het dagelijks bestuur voorgestelde ‘kleine’ en ‘uitgebreide’ verkenningsteam. In het eerste, met mensen uit de ‘binnenste cirkel’ rond de partij- en fractieleiders, zitten tien mensen. Een 14-koppig team zal de gesprekken voorbereiden en opvolgen.