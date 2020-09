Duitse jager krijgt tienduizenden euro's na beledigingen onder foto met jachttrofee

Navalny verlaat ziekenhuis: ‘Poetin vertelde Macron dat ik mezelf heb vergiftigd’

23 september De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44), die onwel werd op een vlucht van Siberië naar Moskou, is ontslagen uit het ziekenhuis. Navalny werd daar in coma opgenomen en verpleegd. Duitsland is er zeker van dat Navalny vergiftigd werd. Rusland zegt niets met de zaak van doen te hebben en het onderzoek af te wachten. De politicus is welkom in zijn thuisland, aldus het Kremlin dat zegt blij te zijn dat het beter gaat met hem.