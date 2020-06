Duitse minister Buitenlandse Zaken: Relatie met VS ‘ingewikkeld’

Wereldwijd demonstraties Tienduizen­den betogen in Washington tegen racisme en politiege­weld, Witte Huis zwaarbe­waakt

2:11 Over de hele wereld demonstreerden mensen vandaag op straat om hun ongenoegen te uiten over raciale ongelijkheid en politiegeweld. Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die bijna twee weken geleden stierf tijdens een gewelddadige aanhouding door een witte politieagent. Floyds dood bracht niet alleen in de VS, maar ook elders in de wereld grote groepen demonstranten op de been: onder andere in Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en ons land werd vandaag actie gevoerd. In Londen kwam het daarbij tot ongeregeldheden. In Washington zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor ‘een van de grootste demonstraties ooit’.