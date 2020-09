Duitse moeder verdoofde en verstikte haar 5 kinderen en wordt aangeklaagd voor moord

De 27-jarige moeder van wie gisteren vijf kinderen dood in een woning in het Duitse Solingen werden gevonden, wordt aangeklaagd voor vijfvoudige moord. Dat maakte het Duitse Openbaar Ministerie vanmiddag bekend op een persconferentie.

De moeder zou de kinderen - twee jongens van 8 en 6 en drie meisjes van 3, 2 en 1 jaar - verdoofd en verstikt hebben, stellen de aanklagers. De kinderen werden in de flatwoning in Solingen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, in hun bed gevonden, zonder sporen van fysiek geweld. Hoe ze exact om het leven zijn gekomen, is nog niet duidelijk.

Het oudste kind, een 11-jarige jongen, bleef ongedeerd. Hij was op school toen het drama plaatsvond en werd door zijn moeder na schooltijd op de trein naar zijn oma in Mönchengladbach gezet. De moeder probeerde zichzelf daarna van het leven te beroven door in Düsseldorf voor een trein te springen. Ze raakte daarbij wel gewond, maar is niet in levensgevaar. Ze ligt in het ziekenhuis, en kon door de politie nog niet worden verhoord.

Whatsapp-bericht

Kort voor haar zelfmoordpoging had de vrouw haar moeder een Whatsapp-bericht gestuurd waarin ze schreef wat ze had gedaan. De oma van de kinderen alarmeerde vervolgens de politie.

Volledig scherm Marcel Maierhofer van de politie in Wuppertal. © EPA

De aanklagers vermoeden dat de vrouw haar misdaad pleegde in een toestand van ‘emotionele overbelasting', en dat daar het motief gezocht moet worden. Ze leefde sinds een jaar gescheiden van de man met wie ze haar vier jongste kinderen kreeg. De moeder stuurde haar moeder een bericht met de boodschap dat ze zo ‘niet door kon gaan', verwijzend naar haar huwelijksproblemen. ,,We kunnen alleen maar speculeren dat het motief het moeizame huwelijk was", zegt Marcel Maierhofer van de politie in Wuppertal.

Duitsland geschokt

Het gezinsdrama heeft Duitsland geschokt. De burgemeester van Solingen (160.000 inwoners), Tim Kurzbach, sprak gisteren van ‘een dag van diep verdriet’. ,,Ik ben geschokt en diep getroffen door het nieuws dat er vijf dode kinderen in onze stad zijn gevonden. Ik rouw om deze vijf levens en mijn condoleances gaan uit naar alle mensen die dicht bij de kinderen en het gezin staan.’’

Voor hulp of vragen over zelfdoding kunt u terecht bij de landelijke hulplijn ‘113 Zelfmoordpreventie’. Via de telefoon op 113 en 0800-0113 of chat op 113.nl.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.