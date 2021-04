Duitse oud-international voor rechter wegens kinderporno: ‘Bewijs is illegaal verkregen’

Het bezit van kinderporno en verspreiding ervan in 29 gevallen. Zo luidt de beschuldiging aan het adres van de voormalige Duitse profvoetballer Christoph Metzelder (40). Hij staat vanaf donderdag terecht in zijn woonplaats Düsseldorf. Zijn advocaat beschuldigt de politie van fouten tijdens het onderzoek tegen zijn cliënt.

Hamburgse rechercheurs doorzochten op 3 september 2019 zonder machtiging van de rechter-commissaris Metzelders kamer in de Duitse voetbalacademie bij Bonn, zei de advocaat zondag in de krant Die Welt. Zijn cliënt volgde er een cursus voetbalcoaching. In de hotelkamer namen de speurders Metzelders mobieltje in beslag. ,,Alleen al daarom is het mobieltje niet toelaatbaar als bewijsmiddel’’, stelt Ulrich Sommer.

Deelstaatrecherche noch rechtbank willen reageren op de beschuldiging. Het bewuste mobieltje speelt volgens de krant een centrale rol in het proces tegen de 47-voudig international. Blijkbaar werden alleen op die telefoon de kinderpornobeelden opgeslagen die Metzelder zou hebben verstuurd.

Provocateur

Een ex-vriendin uit Hamburg kreeg ze naar eigen zeggen toegestuurd tijdens een chat over seksuele fantasieën, genot en taboes. Metzelders advocaat noemt de hoofdgetuige ‘een soort agent-provocateur’. Iemand die als lokaas dient om een ander te provoceren tot het plegen van strafbare feiten. Sommer: ,,In tegenstelling tot haar verbloemende voorstelling van zaken heeft ze mijn cliënt geprovoceerd tot het sturen van de afbeeldingen en dat met behulp van strings op de achtergrond. Mijn cliënt is geen pedofiel.’’

De advocaat van de 40-jarige vrouw weerspreekt de beschuldiging van uitlokking. Het gedrag van zijn cliënte heeft ‘niks te maken met provocatie’, reageert Leon Kruse tegenover de zondagskrant. ,,Metzelder bracht het gesprek op zijn seksuele fantasieën over minderjarigen. Mijn cliënte ging daar puur voor de schijn op in om bewijsmateriaal tegen hem te verzamelen.’’

Therapie

Volgens de aanklacht stuurde Metzelder de kinderporno tussen 9 juli 2019 en 1 september 2019 via WhatsApp naar drie vrouwen. Eentje ontving tien foto’s, de tweede zestien foto’s en twee video’s en nummer drie één kinderpornofoto. Daarnaast zijn volgens het Openbaar Ministerie 297 kinderpornobestanden gevonden op het mobieltje van de beschuldigde.

De eerste vrouw, de Hamburgse ex-vriendin van de voetballer, speelde de beelden door aan een vriendin. Zij stuurde ze ook weer door naar een vriendin én aan Duitslands grootste krant Bild. Die bracht de politie op de hoogte waarna een onderzoek werd geopend tegen de oud-speler van Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04.

De kinderpornografische afbeeldingen waren volgens de advocaat van de voormalige profvoetballer afkomstig van openbaar toegankelijke websites. Zijn cliënt was volgens Sommer niet betrokken bij de totstandkoming ervan. De strafpleiter lijkt Metzelder als slachtoffer te zien. ,,Het proces nagelt hem publiekelijk aan de schandpaal.’’

Metzelder, vader van een 11-jarige dochter, heeft zich tot nu toe niet uitgelaten over de zaak. Volgens zijn advocaat kreeg hij ‘professionele hulp’ en volgde hij een therapie waarin zijn chatgedrag werd ontleed. ,,Mijn cliënt hoopt op een eerlijk proces’’, aldus Ulrich Sommer.

Schokkende foto's

De WDR meldde in september vorig jaar dat Metzelder bekend had. De omroep baseerde zich op de schriftelijke uitspraak van een administratieve rechter in Düsseldorf. Die wees de eis van Metzelders advocaten af om een persbericht met details over de beschuldigingen te laten verwijderen van de website van de rechtbank. In de 13 pagina’s tellende uitspraak werd volgens de omroep meermaals verwezen naar ‘een bekentenis’.

Volgens Welt am Sonntag krijgt Metzelder bij een veroordeling waarschijnlijk een voorwaardelijke straf. De krant baseert zich op gesprekken met betrokkenen bij de zaak en deskundigen. De foto's die de oud-international zijn Hamburgse ex-vriendin in de zomer van 2019 via WhatsApp zou hebben gestuurd, zijn volgens de politiemensen zo schokkend dat ze op hun netvlies staan gebrand. ,,Het ging voor een deel om zeer jonge kinderen’’, zegt eentje tegen de krant. Minderjarigen van basisschoolleeftijd. Naaktfoto's in de natuur, beelden van een meisje dat een man bevredigt.

