Duitse politie arresteert vierde verdachte van spectaculaire juwelenroof Dresden

Internatio­naal Strafhof Den Haag ziet voldoende reden voor onderzoek Venezuela

5:12 Er is een ‘redelijke basis’ om aan te nemen dat het autoritaire regime in Venezuela misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. Dat stelt de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag in een rapport. De Verenigde Naties stelden in september al vast dat het regime van de linkse president Nicolás Maduro zich systematisch schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen, waaronder misdaden tegen de menselijkheid als moord en marteling.