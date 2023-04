Duitse politie doet bizarre vangst: ton aan vis en gebraden vleermuizen in laadruimte bestelwagen

Zuid-Afrikaanse gevangene opgepakt die eigen dood in scène zette

Een Zuid-Afrikaanse verkrachter en moordenaar die vorig jaar uit de gevangenis wist te ontsnappen door zijn eigen dood in scène te zetten, is in Tanzania opgepakt. De man, zijn vriendin en een derde verdachte stonden volgens de politie op het punt naar Kenia te vluchten. Ze worden uitgeleverd aan Zuid-Afrika, meldt de BBC.