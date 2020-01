Duitse politie plukt criminelen die asiel aanvroegen in Nederland uit de trein

Wat ze in Nederland deden, is niet bekend. Bij een controle door de Duitse grenspolitie liet een van de twee een Nederlands asielcertificaat zien. Wat de status van hun asielaanvraag in Nederland precies was, meldt de Duitse politie niet. Doorgaans worden aanvragen uit ‘veilige’ landen als Algerije afgewezen.



Toen agenten de personalia van deze 27-jarige man controleerden, bleek dat hij in Duitsland nog 19 maanden gevangenisstraf moest uitzitten. Wegens geweld tegen ambtenaren moet hij nog vier maanden de cel in, voor drugsbezit zes maanden en vanwege twee gevallen van diefstal nog negen maanden. Omdat de verblijfplaats van de man onbekend was, stonden er voor deze straffen drie arrestatiebevelen uit tegen de man.



Dat was nog niet alles: er liepen ook nog twee arrestatiebevelen tegen hem omdat hij voor de rechter moet verschijnen omdat hij anderen in twee gevallen ‘gevaarlijk lichamelijk letsel’ zou hebben toegebracht. Al bekend is dat de Algerijn het land wordt uitgezet nadat hij zijn straf uitgezeten heeft - dat heeft de Duitse immigratiedienst al eerder besloten.