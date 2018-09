Duitse politie pompt meer leeg in de hoop 25 jaar oude moord op te lossen

De rechtszaak tegen de toenmalige partner is in augustus in gang gezet. De man ontkent alle beschuldigingen. In de Tietjensee bij Schwanewede heeft een visser in 1994 een zak gevonden die met stenen was verzwaard en die persoonlijke bezittingen van Fuchs bevatte. Er zijn in hetzelfde jaar en nog eens in 2006 duikers op zoek gegaan, maar zonder resultaat.