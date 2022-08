Duitse politie ramt auto plofkrakers: drie Nederlandse verdachten en vermeende helper vast

Het trio ging er volgens de deelstaatrecherche vandoor toen de mistmachine in werking trad waarmee de geldautomaat in Köningswinter was beveiligd. Doordat speciale politie-eenheden de verdachten al hadden geobserveerd, konden ze de achtervolging inzetten. Via de snelweg A61 ging dat met hoge snelheid in zuidelijke richting. In Plaidt bij Koblenz, zo'n 80 kilometer verder, wisten de achtervolgers de verdachten klem te rijden. Daarbij ramde een van de anonieme politievoertuigen de vluchtwagen van het trio. Beide wagens raakten zwaar beschadigd, melden Duitse media.

De drie inzittenden van de geramde vluchtwagen werden uit hun voertuig gesleurd en gearresteerd. In de rode Audi vonden de politiemensen zwaar gereedschap en bivakmutsen. Een vierde verdachte werd niet veel later door de Nederlandse politie aangehouden in Kerkrade. Hij zou het trio logistiek hebben ondersteund.

De drie in Duitsland gearresteerde verdachten komen volgens het Duitse persbureau DPA uit Utrecht en horen donderdag of ze langer vast blijven zitten. Ze werden al geruime tijd in de gaten gehouden dankzij samenwerking van het zogenoemde onderzoeksteam Heat van de deelstaatrecherche en Nederlandse rechercheurs.

Meerdere omwonenden van de geldautomaat in Königswinter werden na de mislukte plofkraak geëvacueerd omdat niet duidelijk was of de verdachten explosieven hadden achtergelaten. Speurhonden zochten tot het ochtendgloren naar sporen.

Aantal plofkraken ruim verdubbeld

In de eerste zes maanden van 2022 zijn in Noordrijn-Westfalen (NRW) meer dan dubbel zoveel plofkraken gepleegd als in dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de 44 van toen staan nu al 105 overvallen met explosieven op geldautomaten in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat, meldde de recherche begin juli.

De politie in NRW richtte in 2015 een speciaal onderzoeksteam op voor de plofkraken. Leden van dit Heat-team van de deelstaatrecherche gaan ervan uit dat veel van de plofkraken kunnen worden toegeschreven aan een crimineel netwerk in Nederland, bestaande uit een paar honderd man met een hoofdzakelijk Noord-Afrikaanse migratieachtergrond. De rechercheurs zien echter ook herhaaldelijk Duitse verdachten als navolgers.

Audi-bende

De Nederlandse plofkrakers staan bekend als ‘Audi-bende’. De naam verwijst naar de krachtige, snelle en meestal gestolen wagens van dit merk waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. Deze criminele groepering heeft haar zwaartepunt in de regio Amsterdam-Utrecht en telt volgens de Duitse federale recherche zo’n driehonderd leden, volgens Europol ongeveer vijfhonderd. Ze opereren in wisselende samenstelling.

Een vermeend kopstuk van deze Audi-bende staat sinds begin augustus terecht in Osnabrück. Tarik B. (36) uit de regio Utrecht wordt beschuldigd van betrokkenheid bij minstens zeven plofkraken bij onze oosterburen, onder andere in de deelstaat Nedersaksen. ,,Hij was erbij of coördineerde de operaties waarbij de afgelopen twee jaar geldautomaten werden opgeblazen’’, zei woordvoerder Marco Ellermann van de politie in Osnabrück eerder tegen deze nieuwssite.

B. moet zich volgens hem ook verantwoorden voor poging tot moord vanwege een volledig uit de hand gelopen plofkraak, eind februari in Schüttorf, dat zo’n 20 kilometer over de grens bij Oldenzaal ligt. ,,De explosie veroorzaakte een brand waarbij een woning boven de ruimte met de geldautomaat volledig uitbrandde. Een vader, moeder en hun kind konden op het allerlaatste moment gered worden. Het scheelde niet veel of ze waren omgekomen in de vlammen”, aldus de zegsman.

